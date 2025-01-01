Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими





Про це повідомили в поліції Тернопільської області.



Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.



Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей.



Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.



Слідчі дії тривають.



Нагадаємо, що росіяни атакували Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни поцілили в багатоквартирні будинки крилатими ракетами Х-101.



Рятувальні роботи завершилися 22 листопада.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб.Про це повідомили в поліції Тернопільської області.Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей.Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.Слідчі дії тривають.Нагадаємо, що росіяни атакували Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни поцілили в багатоквартирні будинки крилатими ракетами Х-101.Рятувальні роботи завершилися 22 листопада.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію