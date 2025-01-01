Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими
Сьогодні, 09:15
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб.
Про це повідомили в поліції Тернопільської області.
Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.
Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей.
Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що росіяни атакували Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни поцілили в багатоквартирні будинки крилатими ракетами Х-101.
Рятувальні роботи завершилися 22 листопада.
