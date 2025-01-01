Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими

Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалася безвісти зниклими.

Станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них — 8 дітей.

Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що росіяни атакували Тернопіль 19 листопада приблизно о 7:00 ударними безпілотниками й ракетами. За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни поцілили в багатоквартирні будинки крилатими ракетами Х-101.

Рятувальні роботи завершилися 22 листопада.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тернопіль, удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому національному технічному університеті - вибори ректора
Сьогодні, 09:41
На Волині попрощалися із двома братами, які загинули на війні з різницею в 1 день
Сьогодні, 09:33
Удар по Тернополю: знайшли ще двох загиблих, яких вважали безвісти зниклими
Сьогодні, 09:15
Волинська Амазонка: екзотика зимового сплаву
Сьогодні, 09:06
Волинські артилеристи потрапили в десятку найкращих
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8