На Волині рідним загиблого воїна вручили почесний орден «Хрест Героя»

Родині загиблого військовослужбовцяз Костюхнівки, що на Маневиччині, вручили почесний орден «Хрест Героя» (посмертно).Про це повідомили у Першому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП."Орден «Хрест Героя» — посмертна відзнака 24 ОМБр імені короля Данила, яку отримують військовослужбовці за проявлену мужність і відданість Україні.25-річний гранатометник Роман Кравчук із перших днів повномасштабної війни добровільно став на захист держави. Він був відданим воїном і опорою для своєї родини. Його життя трагічно обірвалося 26 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.Державну нагороду батькамтаурочисто передали керуючий справами виконавчого комітетута офіцер Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП. Слова підтримки та подяки родині висловила й староста села