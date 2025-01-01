На Волині рідним загиблого воїна вручили почесний орден «Хрест Героя»

На Волині рідним загиблого воїна вручили почесний орден «Хрест Героя»
Родині загиблого військовослужбовця Романа Кравчука з Костюхнівки, що на Маневиччині, вручили почесний орден «Хрест Героя» (посмертно).

Про це повідомили у Першому відділі Камінь-Каширського РТЦК та СП.

"Орден «Хрест Героя» — посмертна відзнака 24 ОМБр імені короля Данила, яку отримують військовослужбовці за проявлену мужність і відданість Україні.

25-річний гранатометник Роман Кравчук із перших днів повномасштабної війни добровільно став на захист держави. Він був відданим воїном і опорою для своєї родини. Його життя трагічно обірвалося 26 грудня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Державну нагороду батькам Марії Андріївні та Василю Титовичу урочисто передали керуючий справами виконавчого комітету Леонід Бубнюк та офіцер Першого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Григорій Ємчик. Слова підтримки та подяки родині висловила й староста села Оксана Зінчук.
