Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 10 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 грудня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11° тепла.
