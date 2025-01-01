Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 10 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11° тепла.

