Генератори не перекривають потреб: як луцькі школи справляються без світла





Через короткий світловий день учні лишаються в кабінетах без нормального освітлення. У таких випадках педагогічним колективам шкіл доводиться шукати рішення цієї проблеми, щоб не втрачати навчальні години та встигати за програмою навчання.



Журналісти сайту



Нагадаємо, що раніше лучани скаржились на те, що відключення заважають навчальному процесу в другу зміну. Тому дітей або відпускають раніше, або вони просто сидять без діла.



Тоді директор ліцею № 10 Олег Михальчук підтвердив, що така проблема є і її намагаються подолати за рахунок залучення альтернативних джерел освітлення – ліхтариків, коли є можливість, або ж частково переводять дітей на дистанційну форму навчання.



Також у ліцеї є генератор, проте він передбачений тільки для використання в сховищі. Через малу потужність він не може забезпечити електрикою всю школу.



Ліцей №14, як розповіла його директорка Марія Кардаш, нині не потрапляє у чергу відключень під час навчального процесу.



«Поки що у нас не відключалося світло в такий час, коли діти вчаться, а в нічну пору і в неділю. Тому поки ми поки що вчимося і генератор в нас є. Якщо треба в укриття, то користуємося ним, минулого року користувалися, цього року тільки перевіряли, як працює. Минулого використовували під час олімпіад, коли потрібно було працювати онлайн і багато дітей в різних місцях мали бути», – сказала вона.



При цьому директорка зауважила, що за умови вимкнення світла потужності наявного генератора буде мало, тому він тільки для укриття.



Олександр Мишковець, який очолює луцький ліцей №4, також підтвердив, що відключення у школі бувають, але освітній процес проходить без втрат.



Також дві навчальні зміни має ліцей №15. Директор Олег Гребенюк розповів, що нині у школі відключень нема.



«Нам пощастило і слава Богу, бо тут роддом поряд, залізничний вокзал, думаю, що це свою роль таки відіграє. Тому в нас таких відключень, які попадали б на навчальний період – немає», – повідомив він.



Як каже Гребенюк, у випадку блекаутів та відключень буде скорочення уроків або дистанційне навчання, через те, що шкільний генератор всю школу не забезпечить енергією і розрахований тільки на пункт незламності.



Так само поки щастить і учням луцького ліцею №5. Зі слів директора Валерія Півницького, вдень вимкнень нема. Проте наявний у школі генератор також не здатен перекрити потребу в електроенергії.



«Поки у нас дуже терпимо, ще не було на нашій лінії. У нас є генератор для укриття. Він школу не зможе всю взяти, тому тільки на укриття спрямований. Ми робимо поки світловий день, до 5-тої проводимо заняття, скорочуємо уроки, щоб більш-менш не страждали одна і друга зміни. Так минулого року було і так в період війни ми діємо».



Найкраща ситуація з електрозабезпеченням, як виявилось, у ліцеї №2. Директор Роман Поліщук каже, що на початку року через обстріли вимкнення у школі були. Зараз вони переважно відбуваються у неробочий час або на вихідних. На випадок вимкнень школі вдалося додатково знайти потужніший генератор.



«У нас два генератори дуже потужних і ми всю школу живимо. Знову ж таки, це питання дороге. У нас один – на 6 кВт – той, що давала громада, то він на укриття і пункт незламності. У нас є меценатський на 20 кВт і ми його вмикаємо, але його використання (обходиться, – ред.) приблизно у 300 гривень за годину по пальному, яке споживає. Він тримає всю школу і їдальню. От ми десь на тисячі півтори повикористовували цього місяця», – розповів очільник школи.



На час відключень намагаються споживати електроенергію ощадливо, основна задача – забезпечити їдальню та класи у темну пору. Вчителів попереджають, щоб обмежили використання обігрівальних приладів та чайників.



Як бачимо, попри наявність генераторів у луцьких навчальних закладах, не всі з них повноцінно забезпечені електроенергією. Потужність генераторів дозволяє забезпечити тільки роботу укриття та пунктів незламності. Керівництву шкіл доводиться шукати можливості. Там де вдалось знайти додаткові генератори – школярам забезпечені нормальні умови, де ж поки вони відсутні – навчальний процес страждає, а разом із ним і зір учнів.

