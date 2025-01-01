Генератори не перекривають потреб: як луцькі школи справляються без світла
Сьогодні, 20:38
Хоч у Луцьку немає блекаутів, планові відключення електроенергії у громаді таки запроваджені, що впливає і на освітній процес. Найбільшого дискомфорту зазнають ті ліцеї, які вчаться у дві зміни.
Через короткий світловий день учні лишаються в кабінетах без нормального освітлення. У таких випадках педагогічним колективам шкіл доводиться шукати рішення цієї проблеми, щоб не втрачати навчальні години та встигати за програмою навчання.
Журналісти сайту «Конкурент» поспілкувались з директорами кількох луцьких ліцеїв, щоб дізнатись, як вони виходять з ситуації.
Нагадаємо, що раніше лучани скаржились на те, що відключення заважають навчальному процесу в другу зміну. Тому дітей або відпускають раніше, або вони просто сидять без діла.
Тоді директор ліцею № 10 Олег Михальчук підтвердив, що така проблема є і її намагаються подолати за рахунок залучення альтернативних джерел освітлення – ліхтариків, коли є можливість, або ж частково переводять дітей на дистанційну форму навчання.
Також у ліцеї є генератор, проте він передбачений тільки для використання в сховищі. Через малу потужність він не може забезпечити електрикою всю школу.
Ліцей №14, як розповіла його директорка Марія Кардаш, нині не потрапляє у чергу відключень під час навчального процесу.
«Поки що у нас не відключалося світло в такий час, коли діти вчаться, а в нічну пору і в неділю. Тому поки ми поки що вчимося і генератор в нас є. Якщо треба в укриття, то користуємося ним, минулого року користувалися, цього року тільки перевіряли, як працює. Минулого використовували під час олімпіад, коли потрібно було працювати онлайн і багато дітей в різних місцях мали бути», – сказала вона.
При цьому директорка зауважила, що за умови вимкнення світла потужності наявного генератора буде мало, тому він тільки для укриття.
Олександр Мишковець, який очолює луцький ліцей №4, також підтвердив, що відключення у школі бувають, але освітній процес проходить без втрат.
Також дві навчальні зміни має ліцей №15. Директор Олег Гребенюк розповів, що нині у школі відключень нема.
«Нам пощастило і слава Богу, бо тут роддом поряд, залізничний вокзал, думаю, що це свою роль таки відіграє. Тому в нас таких відключень, які попадали б на навчальний період – немає», – повідомив він.
Як каже Гребенюк, у випадку блекаутів та відключень буде скорочення уроків або дистанційне навчання, через те, що шкільний генератор всю школу не забезпечить енергією і розрахований тільки на пункт незламності.
Так само поки щастить і учням луцького ліцею №5. Зі слів директора Валерія Півницького, вдень вимкнень нема. Проте наявний у школі генератор також не здатен перекрити потребу в електроенергії.
«Поки у нас дуже терпимо, ще не було на нашій лінії. У нас є генератор для укриття. Він школу не зможе всю взяти, тому тільки на укриття спрямований. Ми робимо поки світловий день, до 5-тої проводимо заняття, скорочуємо уроки, щоб більш-менш не страждали одна і друга зміни. Так минулого року було і так в період війни ми діємо».
Найкраща ситуація з електрозабезпеченням, як виявилось, у ліцеї №2. Директор Роман Поліщук каже, що на початку року через обстріли вимкнення у школі були. Зараз вони переважно відбуваються у неробочий час або на вихідних. На випадок вимкнень школі вдалося додатково знайти потужніший генератор.
«У нас два генератори дуже потужних і ми всю школу живимо. Знову ж таки, це питання дороге. У нас один – на 6 кВт – той, що давала громада, то він на укриття і пункт незламності. У нас є меценатський на 20 кВт і ми його вмикаємо, але його використання (обходиться, – ред.) приблизно у 300 гривень за годину по пальному, яке споживає. Він тримає всю школу і їдальню. От ми десь на тисячі півтори повикористовували цього місяця», – розповів очільник школи.
На час відключень намагаються споживати електроенергію ощадливо, основна задача – забезпечити їдальню та класи у темну пору. Вчителів попереджають, щоб обмежили використання обігрівальних приладів та чайників.
Як бачимо, попри наявність генераторів у луцьких навчальних закладах, не всі з них повноцінно забезпечені електроенергією. Потужність генераторів дозволяє забезпечити тільки роботу укриття та пунктів незламності. Керівництву шкіл доводиться шукати можливості. Там де вдалось знайти додаткові генератори – школярам забезпечені нормальні умови, де ж поки вони відсутні – навчальний процес страждає, а разом із ним і зір учнів.
