Заступник міського голови Ковеля подав у відставку: подробиці

Віктор Жигаревич написав заяву про дострокове припинення повноважень за угодою сторін.



Про це йдеться у проєкті рішення Ковельської міської ради, автором якого є начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Сергій Хомич, пише «Ковель.media».



Згідно з проєктом, який будуть розглядати на сесії депутати, достроково припинити повноваження заступника міського голови Віктора Жигаревича та звільнити його з займаної посади повинні 23 грудня 2025 року.



Олександр Стречен, а на сьогодні тимчасово виконує обов'язки начальника головний інженер Ярослав Сарапін.



Віктор Жигаревич з 1998 року працював у пасажирському вагонному депо Ковель на різних посадах: був слюсарем, бригадиром, майстром, начальником пункту технічного обслуговування пасажирських вагонів, заступником начальника депо.



У жовтні 2020 року на місцевих виборах він балотувався в депутати Ковельської міської ради від політичної партії «За майбутнє» як безпартійний, але депутатом не став (кількість отриманих голосів – 53, процент голосів від квоти – 10,72). Втім, у грудні того ж року депутати затвердили його кандидатуру на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

