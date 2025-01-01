Заступник міського голови Ковеля подав у відставку: подробиці

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Віктор Жигаревич написав заяву про дострокове припинення повноважень за угодою сторін.

Про це йдеться у проєкті рішення Ковельської міської ради, автором якого є начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи виконавчого комітету Сергій Хомич, пише «Ковель.media».

Згідно з проєктом, який будуть розглядати на сесії депутати, достроково припинити повноваження заступника міського голови Віктора Жигаревича та звільнити його з займаної посади повинні 23 грудня 2025 року.

З перевірених джерел «Ковель media» стало відомо, що він має очолити пасажирське вагонне депо Ковель, керівником якого з 1993 року був Олександр Стречен, а на сьогодні тимчасово виконує обов’язки начальника головний інженер Ярослав Сарапін.

Віктор Жигаревич з 1998 року працював у пасажирському вагонному депо Ковель на різних посадах: був слюсарем, бригадиром, майстром, начальником пункту технічного обслуговування пасажирських вагонів, заступником начальника депо.

У жовтні 2020 року на місцевих виборах він балотувався в депутати Ковельської міської ради від політичної партії «За майбутнє» як безпартійний, але депутатом не став (кількість отриманих голосів – 53, процент голосів від квоти – 10,72). Втім, у грудні того ж року депутати затвердили його кандидатуру на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

