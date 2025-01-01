До кінця року луцькі освітяни отримають винагороду за роботу, - депутат Луцької міськради

До кінця року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримають матеріальну винагороду за роботу, а техперсонал - премії розміром 5 тисяч гривень.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив депутат Луцької міськради"Сьогодні депутати Луцької міськради ухвалили важливе рішення - спрямувати частину коштів бюджету громади на виплату винагород для педагогічних працівників закладів загальної освіти. Також премії розміром 5 тисяч гривень отримає технічний персонал. Всього на ці потреби буде спрямовано понад 28 млн гривень. Кошти будуть виплачені до кінця року.Приємно, що місто намагається підтримувати освітян. І навіть у такий непростий час знаходить додаткові кошти, щоб частково поліпшити матеріальне становище вчителя. Адже освіта - фундамент розвитку держави. Інвестиції у знання, виховання та інтелект - це найкращі інвестиції у майбутнє нації", - зазначив Володимир Пшибельський.