До кінця року луцькі освітяни отримають винагороду за роботу, - депутат Луцької міськради
Сьогодні, 21:45
До кінця року педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти отримають матеріальну винагороду за роботу, а техперсонал - премії розміром 5 тисяч гривень.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив депутат Луцької міськради Володимир Пшибельський.
"Сьогодні депутати Луцької міськради ухвалили важливе рішення - спрямувати частину коштів бюджету громади на виплату винагород для педагогічних працівників закладів загальної освіти. Також премії розміром 5 тисяч гривень отримає технічний персонал. Всього на ці потреби буде спрямовано понад 28 млн гривень. Кошти будуть виплачені до кінця року.
Приємно, що місто намагається підтримувати освітян. І навіть у такий непростий час знаходить додаткові кошти, щоб частково поліпшити матеріальне становище вчителя. Адже освіта - фундамент розвитку держави. Інвестиції у знання, виховання та інтелект - це найкращі інвестиції у майбутнє нації", - зазначив Володимир Пшибельський.
