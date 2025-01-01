Трамп тисне на Зеленського щодо мирної угоди з РФ: з’явився жорсткий дедлайн

Дональда Трампа прагне укласти мирну угоду між Україною та Російською Федерацією до Різдва.



Про це повідомляє FT, передає



Як повідомляє медіа, посланці Трампа надали Києву лише кілька днів для ухвалення рішення. Джерела видання повідомили, що президент Трамп сподівається укласти угоду «до Різдва» (25 грудня).



У свою чергу Володимир Зеленський повідомив своїм європейським колегам, що під час двогодинної телефонної розмови в суботу на нього тиснули, а саме спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Вони вимагали прийняти швидке рішення.



Також президент України повідомив своїм європейським колегам, що йому потрібен час для консультацій із союзниками, перш ніж реагувати на цю пропозицію, яка може «розколоти єдність Заходу», якщо США діятимуть без згоди Європи.



«Чесно кажучи, американці сьогодні шукають компромісу», — сказав Зеленський журналістам на брифінгу.

