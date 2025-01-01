Скільки коштують новорічні гірлянди на ринку у Луцьку: огляд цін

На луцькому ринку нині широкий вибір електронних гірлянд — вони різняться кольором, форматом та способом підключення.

Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок у Луцьку та дізналися, скільки коштують новорічні гірлянди для декору.

На ринку є моделі, що працюють від павербанка через USB, а є ті, що підключаються безпосередньо до розетки. Ціни залежать передусім від довжини та кількості діодів.

Базові варіанти коштують від 200 до 400 гривень, але чим довша гірлянда і більше світлодіодів, тим вища її вартість. На ціну також впливає, чи має гірлянда захист від вологи: кімнатні моделі дешевші, а вуличні з герметичними роз’ємами та ізоляцією коштують дорожче.

Формати також різні: класичні нитки для ялинки, декоративні «штори» чи «сітки» для вікон і стін, а також варіанти з ефектом «дощу» для балконів чи фасадів. Кольори — від теплого та холодного білого до мультиколору.

Покупці можуть обрати гірлянду під будь‑який бюджет і потребу: від компактних рішень для кімнати до більш довгих і яскравих варіантів для святкового оздоблення будинку.

