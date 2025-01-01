Вимикатимуть у всіх регіонах: «Укренерго» визначилось з графіками на 10 грудня

В Україні завтра, 10 грудня, у всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.Про це повідомляє "Укренерго".За даними "Укренерго", необхідність таких обмежень спричинена наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах, що призвели до дефіциту в енергосистемі."Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.Енергетики також закликають - коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на систему та уникнути додаткових відключень.Росія в ніч на 6 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по енергосистемі України, після чого графіки відключень світла посилилися. Під ударами опинилися об’єкти енергетики у кількох областях, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській та Харківській.Окупанти також цілеспрямовано били по теплоелектростанціях ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження. Через інтенсивні обстріли атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.У ніч на 7 грудня РФ знову атакувала енергоінфраструктуру - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та дрони, що призвело до перебоїв із теплом та водою в окремих громадах.За даними голови "Укренерго", найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях.Водночас, прем’єр-міністрповідомила, що уряд працює над скороченням тривалості графіків відключення світла.