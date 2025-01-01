Вимикатимуть у всіх регіонах: «Укренерго» визначилось з графіками на 10 грудня

Вимикатимуть у всіх регіонах: «Укренерго» визначилось з графіками на 10 грудня
В Україні завтра, 10 грудня, у всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє "Укренерго".

За даними "Укренерго", необхідність таких обмежень спричинена наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах, що призвели до дефіциту в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Енергетики також закликають - коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на систему та уникнути додаткових відключень.

Удари по енергетиці та відключення світла

Росія в ніч на 6 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по енергосистемі України, після чого графіки відключень світла посилилися. Під ударами опинилися об’єкти енергетики у кількох областях, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській та Харківській.

Окупанти також цілеспрямовано били по теплоелектростанціях ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження. Через інтенсивні обстріли атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ знову атакувала енергоінфраструктуру - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та дрони, що призвело до перебоїв із теплом та водою в окремих громадах.

За даними голови "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях.

Водночас, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над скороченням тривалості графіків відключення світла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вимикатимуть у всіх регіонах: «Укренерго» визначилось з графіками на 10 грудня
09 грудня, 23:19
Справжнє полювання на яйця: де у Луцьку купити «кіндери» із «Дивних див»
09 грудня, 22:43
Скільки коштують новорічні гірлянди на ринку у Луцьку: огляд цін
09 грудня, 22:12
До кінця року луцькі освітяни отримають винагороду за роботу, - депутат Луцької міськради
09 грудня, 21:45
Медіа
відео
1/8