Чи очікувати магнітні бурі 10 грудня: прогноз

У середу, 10 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 5,3 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували дванадцять спалахів класу С, які практично не впливають на Землю. Також сім спалахів ласу М, найбільший з яких М3,1.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

