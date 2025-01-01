10 грудня на Волині: гортаючи календар

Олег Кіндер та луцький ресторатор Олег Бровін .



Особисте свято цього дня і директорки КП «Луцька міська дитяча поліклініка» Оксани Лєщинської (на фото) та адвоката Олега Максимовича.



10 грудня іменини святкувати - Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Григорій, Євген, Костянтин, Тетяна.



ВолиньPost вітає всіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення в житті та успіхів у роботі, а головне - якнайшвидшої перемоги!



У світі сьогодні відзначають Всесвітній день футболу.



10 грудня 2007 року Указом Президента України Віктора Ющенка Микола Романюк призначений головою Волинської обласної державної адміністрації.

