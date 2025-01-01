Тепло - в домівки: скільки будинків у Луцьку залишаються без опалення

У Луцьку 31 жовтня розпочали відновлення теплопостачання в будинки. Працівники ДКП «Луцьктепло» працювали усі вихідні в понаднормовому режимі, щоб якомога швидше підключити до опалення усіх споживачів.Про це повідомив міський голова"Станом на сьогодні маємо тепло в домівках 99% побутових споживачів. Маємо лише 7 багатоквартирних будинків, у які теплоносій ще не подавали у звʼязку з поривами, які наші працівники оперативно ліквідовують. У 3 багатоквартирних будинках триває ремонт внутрішньобудинкових мереж", - йдеться в повідомленні.Також тепло подали в 100% шкіл, садочків та лікарень."Погодні гойдалки, нестабільний температурний режим та необхідність економити енергоносії у складний для нашої країни час внесли свої корективи в початок опалювального сезону.То ж вдячний усім, хто проявив терпіння та з розумінням поставився до тимчасових незручностей", - наголосив Ігор Поліщук.