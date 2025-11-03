Нардеп Шевченко постане перед судом за звинуваченням у держзраді: йому загрожує довічне

Євгенія Шевченка, якому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб.



Про це пише



Зазначається, що було зібрано докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.



Зокрема, під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв'язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку.



Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.



Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро, повідомляють у ДБР.



За даними слідства, народний депутат системно поширював через соціальні мережі інформацію, що відповідала пропагандистським наративам РФ. Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.



Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.



Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду для розгляду по суті, зазначають в ОГП.



Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До суду спрямували обвинувальний акт стосовно народного депутата, якому інкримінують державну зраду, колабораційну діяльність та заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, вчинене у складі групи осіб.Про це пише Українська правда Зазначається, що було зібрано докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради до і після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Третій епізод – шахрайського заволодіння народним депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.Зокрема, під час слідства задокументовано, що депутат використав власні зв'язки у Білорусі для оборудки із постачанням мінеральних добрив. Українське підприємство сплатило за продукцію, однак білоруська сторона затягувала поставку.Депутат скористався ситуацією та переконував підприємців, що начебто немає необхідних дозволів на перевезення вантажу. Хоча достеменно знав, що всі документи були наявні. Щоб "вирішити проблему", він змусив підприємців укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р.в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро, повідомляють у ДБР.За даними слідства, народний депутат системно поширював через соціальні мережі інформацію, що відповідала пропагандистським наративам РФ. Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів європейської інтеграції. Такі дії сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.Санкції статей передбачають покарання у вигляді аж до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.Сторона захисту завершила ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Обвинувальний акт затверджено прокурором і скеровано до суду для розгляду по суті, зазначають в ОГП.Наразі підозрюваний утримується у слідчому ізоляторі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію