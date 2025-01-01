На Волині 31-річна водійка авто зіткнулася з мікроавтобусом
Сьогодні, 12:07
Автопригоди з постраждалими на Волині: поліція розпочала кримінальні провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Одна з ДТП трапилась 1 листопада, близько 11 години, у Рожищах. 19-річний водій, керуючи мотоциклом Lifan, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив падіння.
В результаті автопригоди травмувалась пасажирка - 18-річна місцева жителька. Її госпіталізували. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Ще одна аварія трапилась учора, близько 21 години, поблизу села Шкурат Ковельського району.
31-річна водійка легкового автомобіля Mazda, під час здійснення маневру обгону, не надавши переваги в русі, зіткнулась із зустрічним мікроавтобусом Volkswagen. В результаті автопригоди травмувалась водійка легковика.
За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань будуть з’ясовані усі обставини автопригод.
