На Волині 31-річна водійка авто зіткнулася з мікроавтобусом

Автопригоди з постраждалими на Волині: поліція розпочала кримінальні провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Одна з ДТП трапилась 1 листопада, близько 11 години, у Рожищах. 19-річний водій, керуючи мотоциклом Lifan, не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив падіння.В результаті автопригоди травмувалась пасажирка - 18-річна місцева жителька. Її госпіталізували. На місці події працювала слідчо-оперативна група.Ще одна аварія трапилась учора, близько 21 години, поблизу села Шкурат Ковельського району.31-річна водійка легкового автомобіля Mazda, під час здійснення маневру обгону, не надавши переваги в русі, зіткнулась із зустрічним мікроавтобусом Volkswagen. В результаті автопригоди травмувалась водійка легковика.За обома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудових розслідувань будуть з’ясовані усі обставини автопригод.