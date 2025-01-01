Скануватимуть всіх: у «Ягодині» та «Устилузі» стартувала цифрова система в’їзду до Шенгенської зони





Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.



"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через Ягодин та Устилуг, з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", - йдеться в повідомленні.



Зазначається що упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур.



"Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - наголошують на митниці.



Зорієнтуватися в ситуації допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на держкордоні України:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дійшла черга розташованих на Волині пунктів пропуску через державний кордон для повноцінного впровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через Ягодин та Устилуг, з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", - йдеться в повідомленні.Зазначається що упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур."Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - наголошують на митниці.Зорієнтуватися в ситуації допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на держкордоні України: https://bit.ly/3BIkNQJ

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію