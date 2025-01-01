Скануватимуть всіх: у «Ягодині» та «Устилузі» стартувала цифрова система в’їзду до Шенгенської зони
Сьогодні, 11:04
Дійшла черга розташованих на Волині пунктів пропуску через державний кордон для повноцінного впровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через Ягодин та Устилуг, з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти. Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", - йдеться в повідомленні.
Зазначається що упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур.
"Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", - наголошують на митниці.
Зорієнтуватися в ситуації допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на держкордоні України: https://bit.ly/3BIkNQJ
