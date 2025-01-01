Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за «пару місяців»

Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців.



Про це повідомляє



Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.



"Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав він.



Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.



"Я думаю, він (російський диктатор володимир путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив Трамп.



Коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, глава Білого дому підкреслив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.



"Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.



Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати.



"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав президент США на борту літака Air Force One.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАвисловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Білого дому інтерв’ю телеканалу CBS News.Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно."Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав він.Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном."Я думаю, він (російський диктатор володимир путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив Трамп.Коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, глава Білого дому підкреслив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами."Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати."Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав президент США на борту літака Air Force One.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію