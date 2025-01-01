Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за «пару місяців»

Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за «пару місяців»
Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Білого дому інтерв’ю телеканалу CBS News.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи може, на його думку, війна в Україні завершитися протягом "пари місяців", Трамп відповів ствердно.

"Я думаю, що ми це зробимо, так", - сказав він.

Американський лідер також додав, що, на його переконання, Москва прагне відновлення контактів із Вашингтоном.

"Я думаю, він (російський диктатор володимир путін - ред.) дійсно хоче вести справи зі США", - зазначив Трамп.

Коментуючи власні підходи до зовнішньої політики, глава Білого дому підкреслив, що його досвід у сфері торгівлі дозволив досягати результатів у відносинах із різними країнами.

"Це спрацювало з Індією, і це спрацювало з... Пакистаном, і це спрацювало з... 60% цих країн. Можу вам сказати, якби не тарифи та торгівля, я б не зміг укласти ці угоди", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що йому вдалося завершити вісім воєн і висловив упевненість, що війна між Росією та Україною стане "дев’ятою", яку він зможе врегулювати.

"Я вирішив вісім воєн, і дев'ята наближається. Я вірю, що у війні між Росією-Україною це станеться", - сказав президент США на борту літака Air Force One.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп заявив, що війну в Україні можна завершити за «пару місяців»
Сьогодні, 11:38
Скануватимуть всіх: у «Ягодині» та «Устилузі» стартувала цифрова система в’їзду до Шенгенської зони
Сьогодні, 11:04
На Волині солдата судили за захоплення дітей у заручники для отримання відстрочки
Сьогодні, 10:37
Трамп поки не розглядає передачу Україні «Томагавків»
Сьогодні, 10:11
У Луцьку волонтери у квартирі шиють одяг для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 09:42
Медіа
відео
1/8