Трамп поки не розглядає передачу Україні «Томагавків»

Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк" для застосування проти Росії.



Його цитує Reuters, пише



Зазначається, що Трамп скептично ставиться до плану, за яким США могли б продати "Томагавки" країнам НАТО, які потім передали б їх Україні, зазначивши, що не хоче ескалації війни.



"Ні, не зовсім", – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи розглядає він угоду про продаж ракет. Однак він додав, що може передумати.



Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорювали ідею передачі "Томагавків" під час зустрічі в Білому домі 22 жовтня. Рютте у п’ятницю зазначив, що питання перебуває на розгляді, але рішення залежить від США.



Ракети Tomahawk мають дальність до 2 500 км, що дозволяє завдавати ударів глибоко на території Росії, включно з Москвою.



Президент України Володимир Зеленський просив про передачу цих ракет, але Кремль попередив, що будь-яке постачання "Томагавків" Україні "матиме наслідки".



Україна і США вже деякий час обговорює можливість поставки цих ракет до України.



На початку жовтня Трамп повідомив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але перед остаточним рішенням хоче дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скерують.



Український президент раніше заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.



Президент України Володимир Зеленський вважає, що ракети для України можна профінансувати із трьох джерел.



Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що на заваді передачі Україні ракет Tomahawk стоїть проблема освоєння цієї зброї.



Раніше ЗМІ писали про те, що США можуть передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk.



