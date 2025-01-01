У Луцьку волонтери у квартирі шиють одяг для військових. ВІДЕО

Валентина Слободчук, яка в березні 2022 року, коли син пішов у військо, перетворила власну квартиру на швейну майстерню.



Як розповіла



"За цей час ми нашили 35 тисяч трусів, потім почали шити штани, футболки, фліски — усе, що потрібно фронту. Я ще називаю нашу групу "Швидка допомога”. Бо ми робимо те, що необхідно саме зараз. Тепер шиємо речі для шпиталів і стабілізаційних пунктів", — розповіла Валентина Слободчук.



Матеріали для пошиття, каже волонтерка, купують за кошти благодійників. Робота триває щодня, без вихідних.



"Я сама не маю освіти швачки, але навчилася. Моя квартира стала серцем цієї організації “Волинські швачки”. Втомилася, але буду чекати перемоги", — додає вона.



Серед волонтерок — 70-річна Галина Сушко. Жінка каже, що виробництво одягу у них практично безвідходне — із залишків тканини шиють спідню білизну.



"Різні кусочки не викидайте, вони пригодяться. Труси весь час треба, штани треба і футболки треба і деякі процеси тільки я можу зробити, бо люди не швачки", — каже Галина.



До швейної майстерні приходять допомагати і чоловіки. Серед них — актор Волинського театру ляльок Олег Даниленко, син якого нині на фронті.



"Малюємо, кроїмо, ріжемо ліками і по лікалах збираємо частини майбутніх виробів. Нашим синам в окопах набагато важче", — говорить волонтер.



До команди також долучився пенсіонер Сергій Мурзаєв, інженер зварювального виробництва за освітою. Викрійки він навчився робити вже тут.



"Воно трохи важке, коли рулони півтора метри і це все розложити, зловити правильно лицем до середини і розправити. Ножицями мінімум 10 стоїв треба взяти, щоб вони нормально різали", — каже чоловік.



Серед волонтерів і харків’янка Катерина Романцова, яка переїхала до Луцька з родиною після початку повномасштабної війни. Вона шиє білизну вдома й приносить готові вироби до майстерні.



"Додому хочеться, звичайно. Ми поки тут і треба тут щось робити, що можемо. Ми вже у тому віці, що треба щось робити для хлопців. Я вміла шити, рівненько і нерівненько, щоб красиво було", — розповіла жінка.



Зі слів волонтерки Валентини Слободчук, одяг люди шиють і вдома. Скільки одягу відправили бійцям, каже, не рахували.



