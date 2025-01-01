«Кинджали», «Іскандери» та понад 130 безпілотників: вночі росія атакувала Україну
Сьогодні, 09:08
У ніч проти 3 листопада російські війська застосували проти України ракети різних типів та більш ніж сотню безпілотників, понад половина з яких була «шахедами».
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Так, росіяни використали 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 4 балістичні ракети «Іскандер-М», 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 та 138 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» й інших типів, із яких 80 були «шахедами»
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, станом на 8:30 ранку протиповітряна оборона збила або придушила одну аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» та 115 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
На 11 локаціях зафіксували влучання ракет та 20 ударних дронів.
