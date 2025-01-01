Майже три мільйони: у ліцеї на Волині оголосили тендер на ремонт харчоблоку





Тендер на ремонт оголосив гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради. Пропозиції учасників приймають до 5 листопада, - пише



Очікувана вартість ремонту харчоблоку ліцею становить 2 951 998 грн.



Як вказано в супровідній документації, ремонт включатиме суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін, облицювання поверхонь стін керамічними плитками, шпаклювання стін, улаштування цементної стяжки, улаштування покриттів з керамічних плиток, заміну дверей, встановлення електричних плит, холодильника і морозильної камери, монтаж світильників, оновлення систем водопроводу та каналізації, зокрема заміну трубопроводів, водонагрівача, умивальників та іншого, облаштування системи вентиляції тощо.



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, наявність працівників відповідної кваліфікації і наявність досвіду виконання аналогічних робіт.



Усі роботи хочуть завершити до 31 грудня 2026 року. Гарантійний термін на виконані роботи становитиме 10 років.

