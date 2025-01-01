Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді
Сьогодні, 05:17
Посадка озимого часнику та цибулі — важлива частина підготовки городу до нового сезону. Осіннє висаджування дозволяє рослинам укоренитися до морозів і дати ранній урожай навесні, передає ТСН.
Температура ґрунту повинна бути близько +5…+7°C — щоб часник і цибуля встигли вкоренитися, але не проросли. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, соломою або торфом.
Щоб збільшити шанси на успіх, багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.
Фази Місяця у листопаді
1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає
5 листопада — повня
6-19 листопада — спадний Місяць
20 листопада — молодик
Найсприятливіші дні
3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Температура ґрунту повинна бути близько +5…+7°C — щоб часник і цибуля встигли вкоренитися, але не проросли. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, соломою або торфом.
Щоб збільшити шанси на успіх, багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.
Фази Місяця у листопаді
1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає
5 листопада — повня
6-19 листопада — спадний Місяць
20 листопада — молодик
Найсприятливіші дні
3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді
Сьогодні, 05:17
Чи очікувати магнітні бурі 3 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українців вже виселяють. Німеччина закриває найбільший притулок для біженців
02 листопада, 23:19