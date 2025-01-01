Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді





Температура ґрунту повинна бути близько +5…+7°C — щоб часник і цибуля встигли вкоренитися, але не проросли. Після посадки грядки бажано замульчувати сухим листям, соломою або торфом.



Щоб збільшити шанси на успіх, багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на фази Місяця.



Фази Місяця у листопаді



1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає



5 листопада — повня



6-19 листопада — спадний Місяць



20 листопада — молодик



Найсприятливіші дні



3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.

