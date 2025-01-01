Курс валют на 3 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 3 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 8 копійок і становить 41,89 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,89 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,40 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,37 (-5 коп.)
