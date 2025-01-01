Зимова допомога 2025: хто зможе отримати тисячу гривень і на що їх можна витратити

Зимова допомога 2025: хто зможе отримати тисячу гривень і на що їх можна витратити
Всі українці, які звернуться за допомогою у грудні, зможуть отримати 1000 гривень у рамках урядової програми зимової допомоги.

Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, передає ТСН.

На відміну від минулого року, перелік дозволених витрат значно розширено. Тепер виплати можна буде використати не лише на продукти харчування, а й на оплату проїзду, придбання ліків та інші важливі потреби.

Раніше уряд анонсував ініціативу для малозабезпечених сімей, передбачаючи виплату 6,5 тисяч гривень, зокрема для тих, хто проживає на прифронтових територіях. Нова програма “Зимова допомога” доповнює ці ініціативи та допомагає більшій кількості українців у складний зимовий період.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зимова підтримка, допомога, Уряд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже три мільйони: у ліцеї на Волині оголосили тендер на ремонт харчоблоку
Сьогодні, 08:20
Зимова допомога 2025: хто зможе отримати тисячу гривень і на що їх можна витратити
Сьогодні, 07:15
Коли найкраще садити часник та цибулю: сприятливі дні у листопаді
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 3 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 3 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8