Чи очікувати магнітні бурі 3 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У понеділок, 3 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K3,7 (зелений рівень). Це показник низького рівня геомагнітної активності планети.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на дуже низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
