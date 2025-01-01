Українців вже виселяють. Німеччина закриває найбільший притулок для біженців





Про це повідомляє



Це місце стало тимчасовим домом для тисяч українських біженців, проте влада планує перетворити його на новий міський район. Вона повідомила, що кількість новоприбулих українців зменшилася, і для них створюватимуть менші, децентралізовані місця проживання.



В останні тижні літа українців почали активно переселяти в інші притулки Берліна, щоби до кінця цього року повністю звільнити центр.



Раніше у "Тегелі" проживало понад п’ять тисяч біженців, проте зараз їхня кількість скоротилася до близько півтори тисячі осіб. В подальшому їх переселять до інших притулків, зокрема у приміщенні аеропорту "Темпельгоф" та гуртожитки в різних районах міста.



"Тегель" багато критикували через перенаселення та складні умови проживання для біженців. Люди проживали у тимчасових приміщеннях та наметах, деякі з них роками.



"Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між районами та створення гарних сусідських відносин", - заявила сенаторка з питань праці та інтеграції Канзель Кіцільтепе.



Підготовчі роботи з перетворення аеропорту "Тегель" на новий житловий район вже почалися. Старт активного будівництва запланований на 2026 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина вирішила закрити найбільший центр для біженців - українців вже активно з нього виселяють. Він розташований у Берліні, на території колишнього аеропорту "Тегель".Про це повідомляє Deutsche Welle Це місце стало тимчасовим домом для тисяч українських біженців, проте влада планує перетворити його на новий міський район. Вона повідомила, що кількість новоприбулих українців зменшилася, і для них створюватимуть менші, децентралізовані місця проживання.В останні тижні літа українців почали активно переселяти в інші притулки Берліна, щоби до кінця цього року повністю звільнити центр.Раніше у "Тегелі" проживало понад п’ять тисяч біженців, проте зараз їхня кількість скоротилася до близько півтори тисячі осіб. В подальшому їх переселять до інших притулків, зокрема у приміщенні аеропорту "Темпельгоф" та гуртожитки в різних районах міста."Тегель" багато критикували через перенаселення та складні умови проживання для біженців. Люди проживали у тимчасових приміщеннях та наметах, деякі з них роками."Децентралізоване розміщення означає розподіл навантаження між районами та створення гарних сусідських відносин", - заявила сенаторка з питань праці та інтеграції Канзель Кіцільтепе.Підготовчі роботи з перетворення аеропорту "Тегель" на новий житловий район вже почалися. Старт активного будівництва запланований на 2026 рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію