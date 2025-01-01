Після трьох років полону до Ковеля повернувся воїн Павло Подобед
Ковель зустрів свого Героя! Після трьох років полону повернувся Павло Подобед.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Ця новина наповнила місто особливим світлом. Місяць тому громада дізналася про його звільнення, а сьогодні ковельчани зібралися, щоб привітати Героя вдома.
Його повернення стало подією, на яку чекали рідні, друзі, керівництво громади й жителі міста, а найбільше — мама Людмила Володимирівна, брати та сестра.
Павло воював у складі 25-ї штурмової бригади. Доброволець. На фронт пішов восени 2022 року. За кілька місяців, у грудні, потрапив у полон поблизу села Червонопопівка на Луганщині.
Рідні вперше побачили його у відео, яке поширили російські окупанти. Потім — майже два роки невідомості. Лише під час великих обмінів полоненими з’явилася інформація, що Павло живий: один зі звільнених воїнів розповів, що провів із ним у застінках вісім місяців.
«Це день, який хочеться запам’ятати. Шлях до нього був складним і довгим — майже три роки безмежної надії на повернення. Щиро вітаємо тебе, Павле, вдома, у Ковелі. Дякуємо за мужність, незламність і відданість Україні», — звернувся до воїна під час зустрічі міський голова Ігор Чайка.
Близькі, друзі, знайомі й зовсім незнайомі люди прийшли потиснути Павлові руку, обійняти, підтримати. Тих, хто бачився з ним уперше, вразила його спокійна, світла сила — людина, яка пройшла пекло, але не втратила доброти.
Сам він каже, що, як тільки перетнув кордон з Україною, відчув велику радість — нарешті на своїй землі.
Попереду — відновлення, тиша й мир. Те, що для кожного з нас сьогодні має зовсім іншу ціну.
