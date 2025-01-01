На Волині після триденної пошукової операції знайшли тіло зниклого 77-річного чоловіка

На Камінь-Каширщині завершилися пошуки 77-річного мешканця села Любешівська Воля, який три зник дні тому. На жаль, чоловіка знайшли мертвим.Як повідомив Камінь-Каширський районний відділ поліції, сьогодні, 2 листопада, близько 10:30 на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення тіла Гриневича Г.Х. в урочищі Лечин неподалік села Нові Березичі.Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено.Нагадаємо, Гриневич Григорій Харитонович, 1948 року народження, вважався зниклим безвісти з 30 жовтня 2025 року. Востаннє його бачили близько 19:00 години по вулиці Садовій у рідному селі Любешівська Воля. Чоловік не мав при собі телефону.