Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині після триденної пошукової операції знайшли тіло зниклого 77-річного чоловіка
Сьогодні, 20:38
Луцький замок відремонтують за державні гроші? ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
В Естонії біля кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 19:02
На Волині працює понад пів сотні офіцерів-рятувальників громад
Сьогодні, 18:27