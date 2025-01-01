Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 3 листопада

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.

Теги: Погода, Луцьк, Волинь
