Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 3 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 12-17° тепла.

