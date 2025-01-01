В Естонії біля кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу





Про це повідомляє



Як повідомила рятувальна служба, близько 08:30 до центру тривоги надійшло повідомлення від людини, яка під час прогулянки лісом натрапила на великий предмет, схожий на бомбу.



Після прибуття фахівців було встановлено, що знайдений об’єкт - 250-кілограмова авіаційна бомба.



"Сапери вже працюють на місці та готуються знищити боєприпас. Жителі прилеглих районів можуть чути гучні звуки та вибухи в районі Аувере", - йдеться в офіційному повідомленні рятувальної служби.



Інциденти з дронами



Так, у вересні, під час масованої атаки РФ на Україну, в повітряному просторі Польщі було зафіксовано 19 російських дронів, більшість із яких летіли з боку Білорусі.



Схожі інциденти траплялися й у Литві. Наприкінці липня один із російських безпілотників вторгся в литовський повітряний простір. За повідомленнями ЗМІ, дрон типу "Гербера" був запущений із території Білорусі, пролетів поблизу Вільнюса й упав на полігоні.



За непідтвердженою інформацією, безпілотник ніс близько двох кілограмів вибухівки. У литовській стороні припускають, що така операція була навмисною - Москва намагалася чинити психологічний тиск на населення країни.

