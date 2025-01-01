Луцький замок відремонтують за державні гроші? ВІДЕО





Луцький замок, який є пам’яткою національного значення,



Про це краєзнавець і начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис говорив у подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.



«Заповідник зараз працює над документацією, бо вже багато років замок не реставрувався. Начебто буде державне фінансування на певні роботи», — сказав Олександр Котис.



Він пояснив, що поштовхом може стати ювілей — 600 років із часу З’їзду монархів, який відбувався саме у Луцькому замку.



«Така дата точно сприятиме тому, що увага на державному рівні до замку буде надана», — вважає краєзнавець.



Довідка

У Постанові Верховної ради України “Про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку” від 13 травня 2025 року, зокрема, йдеться:



“У плані заходів щодо відзначення на державному рівні 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку передбачити здійснення у 2026-2029 роках за рахунок видатків Державного бюджету України необхідного фінансування на реставрацію та невідкладні аварійно-відновлювальні роботи Луцького замку як пам’ятки архітектури національного значення”.



