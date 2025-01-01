Луцький замок відремонтують за державні гроші? ВІДЕО

Луцький замок відремонтують за державні гроші? ВІДЕО
Підготовка до 600-річчя З’їзду монархів може стати поштовхом до ремонтних робіт у Луцькому замку.

Луцький замок, який є пам’яткою національного значення, готується до можливої реставрації. Нині фахівці державного історико-культурного заповідника працюють над проєктно-кошторисною документацією, адже є шанси отримати державне фінансування.

Про це краєзнавець і начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис говорив у подкасті Юрія Ричука “Вечірній Луцьк”.

«Заповідник зараз працює над документацією, бо вже багато років замок не реставрувався. Начебто буде державне фінансування на певні роботи», — сказав Олександр Котис.

Він пояснив, що поштовхом може стати ювілей — 600 років із часу З’їзду монархів, який відбувався саме у Луцькому замку.

«Така дата точно сприятиме тому, що увага на державному рівні до замку буде надана», — вважає краєзнавець.

Довідка
У Постанові Верховної ради України “Про відзначення 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку” від 13 травня 2025 року, зокрема, йдеться:

“У плані заходів щодо відзначення на державному рівні 600-річчя з’їзду монархів держав Європи у Луцьку передбачити здійснення у 2026-2029 роках за рахунок видатків Державного бюджету України необхідного фінансування на реставрацію та невідкладні аварійно-відновлювальні роботи Луцького замку як пам’ятки архітектури національного значення”.

Дивитися повністю подкаст з Олександром Котисом





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький Замок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині після триденної пошукової операції знайшли тіло зниклого 77-річного чоловіка
Сьогодні, 20:38
Луцький замок відремонтують за державні гроші? ВІДЕО
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
В Естонії біля кордону з РФ виявили 250-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 19:02
На Волині працює понад пів сотні офіцерів-рятувальників громад
Сьогодні, 18:27
Медіа
відео
1/8