На Волині працює понад пів сотні офіцерів-рятувальників громад





Про це Олександр Шумик.



"Наразі охоплені всі громади області. Із 62 запланованих офіцерів 53 вже пройшли навчання і приступили до виконання своїх обов’язків", — зазначив він.



За словами Олександра Шумика, завдання офіцерів-рятувальників — забезпечити комплексну систему безпеки у громадах спільно з поліцейськими офіцерами. Вони також консультують мешканців і представників місцевої влади з питань цивільного захисту, перевіряють стан укриттів та беруть участь в евакуаційних заходах.



"Надійшло повідомлення до служби порятунку 101 і відповідно скерували офіцера-рятувальника громади, про те що місцеві жителі, поблизу села Муравичі, знайшли підозрілий вибухонебезпечний предмет. Далі вже працювали піротехніки служби ДСНС", — розповів Шумик.

Від початку проєкту офіцери-рятувальники Волині здійснили 287 виїздів на пожежі, провели 81 моніторинговий захід, 1192 заняття у класах безпеки шкіл, 225 спільних заходів із поліцією та іншими установами, а також перевірили 925 укриттів та захисних споруд.



Місцеві мешканці активно співпрацюють із офіцерами, додає Олександр Шумик, старости громад часто звертаються до них за консультаціями чи допомогою, а рятувальники навчають людей правилам безпеки й реагування у надзвичайних ситуаціях.



Що відомо про проєкт



Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, проєкт "Офіцер-рятувальник громади" реалізований на 100%. За чотири місяці МВС, ДСНС та громади створили команду з понад 1900 офіцерів, які щодня рятують життя та підтримують людей.



За цей час офіцери по всій Україні:



ліквідували понад 25 тисяч пожеж,



ідентифікували понад 2 600 вибухонебезпечних предметів,



взяли участь у понад 1900 операціях із ліквідації небезпечних ситуацій,



надали понад 9 тисяч консультацій представникам місцевої влади.

