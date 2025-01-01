На Дніпропетровщині загинули військові під час комбінованої атаки 1 листопада, - ЗСУ

Внаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області напередодні, 1 листопада, загинули військовослужбовці ЗСУ.

Про це повідомило Угруповання військ «Схід», пише Громадське.

Там розповіли, що 1 листопада окупанти завдали ракетно-дронового удару по громадах регіону. Потерпали Нікополь, Піщанська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади.

Внаслідок комбінованої атаки є загиблі та поранені й серед військовослужбовців ЗСУ.

В угрупованні військ запевнили, що нині правоохоронці перевіряють обставини щодо дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача та Генерального штабу ЗСУ щодо своєчасності оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Напередодні в обласній військовій адміністрації розповідали про трьох загиблих та ще 10 постраждалих внаслідок російських обстрілів. Чи йдеться лише про цивільних — чиновники не уточнювали.

