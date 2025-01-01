На Кубку України з велоспорту волинянка здобула дві медалі

Ірина Шиманська на Кубку України з велоспорту серед чоловіків і жінок здобула золоту і срібну медалі.



Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише



Змагання з велоспорту відбулися у Львові. Ірина Шиманська показала високі результати: 1 місце — гонка медісон та 2 місце — командна гонка переслідування.



Тренують спортсменку Віктор Ковальов та Валентин Матвійчук-Жолнач.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсменкана Кубку України з велоспорту серед чоловіків і жінок здобула золоту і срібну медалі.Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне Змагання з велоспорту відбулися у Львові. Ірина Шиманська показала високі результати: 1 місце — гонка медісон та 2 місце — командна гонка переслідування.Тренують спортсменкута

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію