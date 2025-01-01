На Кубку України з велоспорту волинянка здобула дві медалі
Сьогодні, 16:29
Спортсменка Ірина Шиманська на Кубку України з велоспорту серед чоловіків і жінок здобула золоту і срібну медалі.
Про це повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності, пише Суспільне.
Змагання з велоспорту відбулися у Львові. Ірина Шиманська показала високі результати: 1 місце — гонка медісон та 2 місце — командна гонка переслідування.
Тренують спортсменку Віктор Ковальов та Валентин Матвійчук-Жолнач.
