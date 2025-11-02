Кремль вирішив, що Трампу і путіну «нема потреби» поки зустрічатися
Сьогодні, 14:22
Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що станом на зараз нема потреби в зустрічі лідерів Росії і США владіміра путіна та Дональда Трампа для врегулювання війни в Україні.
Про це пише "Європейська правда".
За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.
"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", – сказав він.
Президент США Дональд Трамп у жовтні передумав зустрічатися з путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.
Сам путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".
Угорська сторона каже, що у рішенні Трампа скасувати саміт винні "провоєнні еліти".
