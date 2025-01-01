Через російські удари вся Донецька область знеструмлена

Через російські удари вся Донецька область знеструмлена
Через ворожі удари по інфраструктурі вся Донецька область знеструмлена. Почалися аварійні відключення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", — каже очільник ОВА.

За минулу добу війська РФ 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровському районі повідомляється про одну загиблу людину в Мирнограді. У Родинському внаслідок удару загинула ще одна особа, одна людина поранена, зруйновано приватний будинок.

У Краматорському районі зафіксовано численні руйнування: у Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Миколаївці — чотири багатоповерхові будинки та автомобіль. У Слов’янську обстріл пошкодив підприємство, у Дружківці — три приватні будинки та склад. У Костянтинівці загинули двоє людей, ще одна поранена; зруйновано вісім приватних будинків і дві багатоповерхівки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через російські удари вся Донецька область знеструмлена
Сьогодні, 12:05
СБУ спалила дронами російські склади та бази на окупованих територіях
Сьогодні, 11:53
Суламіта, Євлалія, Яніслав, Наум: якими іменами називають волинянин дітей
Сьогодні, 10:23
Окупанти штурмують Покровськ, але український десант зірвав плани ворога, - ISW
Сьогодні, 09:15
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом три тисячі км по Україні - Зеленський
Сьогодні, 08:23
Медіа
відео
1/8