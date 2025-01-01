Трагічно обірвалося життя воїна з Волині Василя Вітюка
Сьогодні, 13:13
Нещодавно трагічно та передчасно обірвалось життя воїна з Білополя - мобілізованого в лави ЗСУ Вітюка Василя Івановича.
Локачинська селищна рада висловлює щире співчуття брату, сестрі, рідним та близьким померлого.
Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 03 листопада в Свято-Дмитрівському храмі ПЦУ с. Білопіль.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким воїна. Вічна пам'ять!
