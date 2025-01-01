СБУ спалила дронами російські склади та бази на окупованих територіях

СБУ спалила дронами російські склади та бази на окупованих територіях
Спецпризначенці Служби безпеки України завдали ударів по складах та базах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Уразити вдалося місця скупчення техніки та особового складу росіян, які ті використовували для логістики та розподілу ворожих сил.

Ударів завдали безпілотниками FP-2 з бойовими зарядами 105 кг — це забезпечило високу ефективність операції, кажуть у СБУ.

FP-2 — це розробка української компанії Fire Point, яка також виробляє ракету «Фламінго». Цей дрон здатний літати на 200 кілометрів, що менше ніж у попередньої серії FP-1, яка має дальність 1400 км. Водночас бойова частина в FP-2 більша.

Теги: Росія, війна
