Суламіта, Євлалія, Яніслав, Наум: якими іменами називають волинянин дітей

5792 дітей народилися за 9 місяців на Волині. Це більше, ніж 2025 року, тоді батьки в органах державної реєстрації актів цивільного стану Волині зареєстрували 5666 новонароджених. Серед рідковживаних імен, якими називали малюків: Суламіта, Євлалія, Яніслав та Наум.Про це повідомили на інформаційний запит Суспільного у Західному регіональному управлінні юстиції.Найпопулярніші імена для хлопчиків та дівчаток у 2025 році, зареєстровані на Волині: Емілія, Анна, Єва, Христина, Поліна, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій, Артем, Даниїл, Марк, Захар.Найрідкісніші імена дівчаток, зареєстровані у 2025 році: Елізабет-Джой, Поліанна, Суламіта, Русаліна, Євлалія, Аврелія, Теона, Кіара, Джесіка, Версавія, Лусіне, Радослава, Глорія, Марфа,Найрідкісніші імена хлопчиків: Євсевій, Ерік, Авіель, Еміль, Самуїл, Ноель, Ренат, Леон, Яромир, Єлисей, Аміран, Ілан, Тигрій, Еван, Натан, Яніслав, Наум, Савелій, Єремія, Елізор.

