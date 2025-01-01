Суламіта, Євлалія, Яніслав, Наум: якими іменами називають волинянин дітей

Суламіта, Євлалія, Яніслав, Наум: якими іменами називають волинянин дітей
5792 дітей народилися за 9 місяців на Волині. Це більше, ніж 2025 року, тоді батьки в органах державної реєстрації актів цивільного стану Волині зареєстрували 5666 новонароджених. Серед рідковживаних імен, якими називали малюків: Суламіта, Євлалія, Яніслав та Наум.

Про це повідомили на інформаційний запит Суспільного у Західному регіональному управлінні юстиції.

Найпопулярніші імена для хлопчиків та дівчаток у 2025 році, зареєстровані на Волині: Емілія, Анна, Єва, Христина, Поліна, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій, Артем, Даниїл, Марк, Захар.

Найрідкісніші імена дівчаток, зареєстровані у 2025 році: Елізабет-Джой, Поліанна, Суламіта, Русаліна, Євлалія, Аврелія, Теона, Кіара, Джесіка, Версавія, Лусіне, Радослава, Глорія, Марфа,

Найрідкісніші імена хлопчиків: Євсевій, Ерік, Авіель, Еміль, Самуїл, Ноель, Ренат, Леон, Яромир, Єлисей, Аміран, Ілан, Тигрій, Еван, Натан, Яніслав, Наум, Савелій, Єремія, Елізор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, волиняни, імена
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суламіта, Євлалія, Яніслав, Наум: якими іменами називають волинянин дітей
Сьогодні, 10:23
Окупанти штурмують Покровськ, але український десант зірвав плани ворога, - ISW
Сьогодні, 09:15
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом три тисячі км по Україні - Зеленський
Сьогодні, 08:23
В Україні популярний овоч щодня зростає у ціні: що буде далі
Сьогодні, 07:19
9 зимових рослин, які квітнуть навіть у мороз: як додати барв у сад
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8