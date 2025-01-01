Пластичний хірург Світлана Работенко: «Збільшення грудей - це не параметри, а гармонія з власним тілом!»

Світлана Работенко - пластичний хірург з досвідом роботи 17 років. Оперує у власній клініці Vidnova у Львові. Проводить онлайн, очні консультації та консультації по фото для пацієнток з усієї країни та з-за кордону.

Світлана Анатоліївна Работенко входить до топових світових спільнот пластичних хірургів - Американської Асоціації пластичних хірургів, Міжнародної асоціації пластичних хірургів, а в Україні - Всеукраїнської асоціації пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів.

- Світлано Анатоліївна, ви працюєте у сфері пластичної хірургії понад 17 років. Які причини найчастіше приводять жінок до вас на операцію зі збільшення грудей?

- Причини дуже різні, але всі вони пов'язані з внутрішньою гармонією. Багато жінок приходять не тому, що прагнуть кардинальних змін, а через бажання повернути себе - тіло, яке вони втратили після пологів, вікових змін або різкої втрати ваги.

Деякі пацієнтки говорять: «Я не впізнаю себе у дзеркалі». Є такі, хто роками комплексує через асиметрію або малий розмір. Іноді до мене приходять навіть після складних життєвих подій - розлучення, втрати, хвороби. Операція для них стає символом відновлення. Тому збільшення грудей - це не просто естетика, а важливий особистий крок до нового етапу в житті.

- Які методики ви вважаєте найефективнішими сьогодні?

- Я використовую лише доказові методики, технології, ефективність та безпека яких доведені міжнародною практикою. Ми працюємо з сертифікованими імплантами світових виробників і застосовуємо аксилярну методику. Вона дозволяє встановити імплант через пахву через крихітний розріз, не пошкоджуючи при цьому тканину молочних залоз. На грудях не буде жодних рубців.

Сучасна хірургія - це вже не той рівень, що був десять років тому. Ми можемо прогнозувати результат, мінімізувати набряки, скоротити відновлення до кількох днів. Пацієнтка засинає - і прокидається вже з новими формами, без болю та страху.

- Часто пацієнтки запитують, який розмір грудей краще обрати?

- Це завжди наше спільне рішення. За бажанням пацієнтки, ми робимо 3D-візуалізацію, демонструємо, як виглядатимуть груди з різними об’ємами. Але я обов'язково пояснюю, що гармонія - важливіша за розмір. Моя філософія - жодної штучності.

Іноді жінка приходить і каже: «Хочу п’ятий розмір». А після 3D моделювання розуміє, що їй пасує елегантна «трійка». Адже головне, щоб груди виглядали природно, рухалися разом із тілом та не заважали. Мамопластика - це про відчуття впевненості, комфортності, привабливості, а не про сантиметри.

- Чи змінилося ставлення до пластичних операцій впродовж останніх років?

- Навіть дуже. Якщо колись це було темою, яку прагнули оминати та намагалися “не афішувати” такі дії, то сьогодні - все інакше. Жінки відкрито про це говорять, діляться досвідом, рекомендують клініки. Вони розуміють, що турбота про себе - це не примха, а прояв любові.
Мені подобається, що сучасна жінка у Львові, Києві, Варшаві чи Парижі тепер думає однаково: вона хоче виглядати добре, у першу чергу, для себе. І головне - не боїться сказати: «Я зробила мамопластику і почуваюся щасливою». Адже це - справжня свобода.

- Які ваші відчуття перед операцією, коли пацієнтка заходить у кабінет?

- Попри те, що працюю у цій сфері - 17 років, є певні хвилювання, навіть після тисячі операцій. Щоразу це - велика відповідальність.
Мені важливо, щоб пацієнтка почувала себе комфортно та спокійно. Тому ми багато говоримо до операції: я пояснюю кожен крок, демонструю імпланти, розповідаю про догляд. Коли вона заходить до операційної - вже не відчуває страху, а лише - впевненість. І тоді я теж спокійна. Бо збільшення грудей - це не лише пластична операція, а дуже інтимний процес довіри між пластичним хірургом і пацієнткою.

- Яким є відновлення після операції?

- Зазвичай, все проходить швидко та безболісно. Перші 24 години пацієнтка залишається під наглядом медперсоналу. А далі може повертатися додому з рекомендаціями. Через тиждень-два можна повертатись до соціального життя. Єдине обмеження - без спорту 3-4 тижні, де задіяний грудний м’яз.

Ми даруємо комплект зручної компресійної білизни, яка підтримує форму і допомагає шкірі адаптуватися. Після першого тижня більшість жінок вже навіть не відчувають, що у них імпланти. А через три - вони приходять на контроль і кажуть: «Мені здається, що мої груди завжди були такими».

- Чи траплялось у вашій практиці, що пацієнтки приходили з нереалістичними очікуваннями?

- Бувало й таке. Ми живемо в епоху ідеальних картинок, і багато хто очікує миттєвої досконалості. Моє завдання - пояснити, що пластична хірургія — це не чарівна паличка. Я не можу змінити тіло до невпізнання, але можу підкреслити його красу.

Іноді я відмовляю від операції, якщо бачу, що пацієнтка не готова психологічно або прагне змінитися заради когось іншого, а не задля себе.

Збільшення грудей має бути усвідомленим бажанням самої жінки, а не спробою догодити чи довести комусь щось.

- Є таке поняття, як «психологічна хірургія». Що у цьому випадку мається на увазі?

- Я переконана, що пластика починається не з тіла, а з душі. Якщо жінка не приймає себе, жодна операція не зробить її щасливою. Але коли вона приходить до мене з готовністю до змін - тоді результат перевершує очікування.

Я бачу, як після операції змінюється її постава, погляд, голос. Пацієнтка розправляє плечі, починає носити сукні, фотографується без фільтрів. Іноді кажуть: «Ви повернули мені не груди, а мене саму». І це - найкраща подяка для пластичного хірурга.

- Які жінки найчастіше звертаються? Наприклад якого віку, типажу?

- Абсолютно різні. Є студентки, які хочуть відчути впевненість у собі, але частіше - молоді мами після грудного вигодовування, бізнесвумен, які досягли багато чого, але прагнуть подарувати собі цю радість.

Приходять також жінки після 50, які кажуть: «Я виховала дітей, побудувала кар’єру, тепер хочу зробити щось для себе». І знаєте - це прекрасно! Вік - не має значення, важливе лише бажання почуватися гармонійно.

- Чи змінюється сприйняття дівчат після операції?

- Дуже. Жінки стають впевненішими. Багато хто розповідає, що починає по-іншому спілкуватись з партнером, відчуває більше відкритості, сексуальності. Але це не лише про зовнішність. Це - про внутрішню енергію.

Збільшення грудей часто стає метафорою початку нового життя. Іноді пацієнтка каже: «Після операції я по-іншому дивлюсь на світ». Ось тоді я розумію, що моя робота має справжній сенс.

- А щоб ви порадили жінкам, які лише розмірковують над змінами?

- Найперше - не поспішати. Зберіть інформацію, проконсультуйтеся з кількома лікарями, подивіться роботи, почитайте відгуки. Оберіть фахівця, з яким вам комфортно. І найголовніше - прислухайтесь до себе.

Якщо у вас є сумніви - відкладіть консультацію. Якщо відчуваєте спокій і впевненість - це ваш момент! Збільшення грудей - це не примха і не данина моді. Це - усвідомлений крок до того, щоб полюбити себе у новому відображенні у дзеркалі.

- Багато жінок після операції кажуть, що ви змінили їх не лише зовні, а й внутрішньо. Як це можна пояснити?

- Це правда. Коли жінка перестає зосереджуватись на деталях, які їй не подобались у власному тілі, вона ніби звільняє місце для значно приємніших речей - для радості, легкості, творчості.

Вона починає більше усміхатися, сміливіше рухатись, носити речі, які раніше не дозволяла собі навіть приміряти.

Світлана Работенко зауважує: Я часто кажу, що пластична хірургія не створює красу - вона лише допомагає прибрати бар’єри, які заважають жінці її відчути.

- Як ви вважаєте, у чому головна сила жінки сьогодні?

- У тому, що вона може бути різною - сильною, ніжною, рішучою, вразливою і водночас залишатися собою.

Я бачу, як сучасні жінки поєднують роботу, сім’ю, саморозвиток, і все одно знаходять час подбати про себе. Це - неймовірно надихає!
Насправді краса полягає не в надуманій досконалості, а в справжності. Якщо мої пацієнтки виходять із клініки Vidnova з відчуттям гармонії - значить, я зробила все правильно.

- Чи можна сказати, що пластична хірургія стає частиною культури турботи про себе?

- Так, звісно. Ми вже давно вийшли за межі сприйняття операцій, як розкоші. Сьогодні це - частина свідомого ставлення до власного тіла.
Жінки регулярно відвідують гінеколога, косметолога, стоматолога - і пластичний хірург стає логічним продовженням.

Це не просто прагнення до досконалості, а бажання зберегти гармонію з часом, зі змінами, зі своїм відображенням у дзеркалі.

- Яким ви бачите майбутнє пластичної хірургії?

- По-суті, це майбутнє вже тут. Пластична хірургія сьогодні рухається в напрямку делікатних, щадних методик, природності й персоналізації. Ми дедалі рідше бачимо “ефект пластики” - натомість результат, який виглядає абсолютно природно.

Я впевнена, що майбутнє - за індивідуальним підходом. Коли кожна операція створюється як унікальний проєкт, а технології дозволяють досягти ефекту без перевантаження тканин.

Основне, що ніколи не має змінюватися - довіра між лікарем і пацієнткою. Без неї будь-які технології - втрачають сенс.

- Якби ви мали сказати лише одну фразу жінці, яка вагається, чи робити їй пластику, що б це була за фраза?

- Не бійтеся себе любити та не відкладайте свою красу «на потім».
Самоусвідомлення, гармонія і турбота про себе - це не егоїзм, а основа ментального здоров’я.

Світлана Работенко зазначає: Якщо ви відчуваєте, що зміни зроблять вас щасливою, то маєте повне право на це. Краса — це не розмір, не форма і навіть не вік. Це енергія, яка з’являється тоді, коли ви нарешті відчуваєте себе справжньою.
Сьогодні збільшення грудей - це процедура, яка допомагає не лише виглядати краще, а й відчути повагу до власного тіла, до себе справжньої.

