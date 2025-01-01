В Україні популярний овоч щодня зростає у ціні: що буде далі





Про це пишуть аналітики проєкту



Тепличні господарства продають огірки по 100–120 грн/кг залежно від якості та обсягів партій. Це на 12% дорожче, ніж тиждень тому.



Зростання цін пов’язане з тим, що більшість теплиць уже завершили сезон реалізації, а решта господарств пропонують продукцію в обмежених обсягах.



Попри зростання цін, попит на внутрішньому ринку залишається високим. Українські покупці продовжують активно скуповувати овочі, що ще більше підживлює цінову динаміку.



За підрахунками експертів, нинішні ціни на тепличні огірки в середньому на 12% вищі, ніж у цей же період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція подорожчання збережеться й надалі.



Фахівці зазначають, що подальше підвищення вартості можливе через скорочення поставок та стабільно високий попит. Водночас аналітики радять споживачам очікувати появи більш доступних імпортних партій вже ближче до зими.

