Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий





Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.



Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.



В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.



За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

