Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Офіційний курс на 2 листопада встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.
Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.
Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
2 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони
01 листопада, 23:19
На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
01 листопада, 22:12