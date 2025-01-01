Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий

Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий
Офіційний курс на 2 листопада встановили на рівні 41,97 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас курс євро становить 48,51 грн. Це на 35 копійок менше, ніж попереднього дня.

Польський злотий впав на 9 копійок. Офіційний курс встановили на рівні 11,42.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,85 грн. Купують за 42,5 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,75 грн. Продають за 49,35 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 2 листопада: скільки коштує долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
2 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони
01 листопада, 23:19
На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
01 листопада, 22:12
Медіа
відео
1/8