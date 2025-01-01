9 зимових рослин, які квітнуть навіть у мороз: як додати барв у сад

Зимовий сад може мати яскравий вигляд, якщо правильно обрати рослини. Експертка з садівництва К. Л. Форнарі наголошує: навіть у найтемніші місяці року можна мати живий пейзаж — варто лише заздалегідь продумати, які види висадити.Про це повідомило видання Real Simple.Передусім варто враховувати свою садову зону. У різних регіонах умови суттєво відрізняються: одні рослини витримують морози, інші краще ростуть у теплішому кліматі. Тому перед садінням необхідно перевірити, які види підходять саме для вашої місцевості.Експертка також радить звертати увагу не лише на квіти, а й на листя та кору. «Колір може походити як від кори та листя, так і від квітів», — пояснює Форнарі. Наприклад, червоні гілки або жовта хвоя мають яскравий вигляд на білому снігу, тоді як низькорослі квіти можуть бути непомітними.Ще одна порада — звернути увагу на рослини, що цвітуть восени або навесні. Деякі з них можуть продовжувати цвісти до перших морозів або, навпаки, розпускатися ще до настання тепла. Так, гіацинти й нарциси часто починають квітнути вже наприкінці зими, а календула зберігає колір навіть у прохолодну погоду.Якщо ж сад уже готовий до зими, можна залишити сухі квіти чи трави. «Якщо ви залишите сухі трави або стебла та насіннєві коробочки багаторічних рослин недоторканими, вони часто виглядатимуть чарівно, коли на них випадуть морози чи сніг»», — каже Форнарі.Проліски (Galanthus)Ці маленькі білі квіти з’являються у лютому або березні, коли земля ще холодна. Їх висаджують восени як цибулини, і вони щороку знову проростають у тому самому місці.Крокуси (Crocus)Ранні весняні квіти, що часто розпускаються ще наприкінці лютого. Вони бувають фіолетові, жовті або білі. Слід захистити цибулини від білок — для цього можна використовувати кавову гущу чи червоний перець.Морозники (Helleborus)Їх ще називають різдвяними або пісними трояндами. Це тіньолюбні квіти, які витримують сильні морози. Їхні чашолистки, схожі на пелюстки, залишаються декоративними дуже довго.Камелія (Camellia)Вічнозелений чагарник із великими квітами, що нагадують троянди. Камелії бувають білого, рожевого, червоного та навіть жовтого кольорів. Їхні блискучі темно-зелені листки додають контрасту зимовому пейзажу.Гамамеліс (Hamamelis)Цей чагарник відомий завдяки своїм жовтим ароматним квітам, схожим на тонкі вії. Гамамеліс може виростати до дев’яти метрів заввишки і цвіте з осені до зими.Фіалки (Viola tricolor)Однорічники, які добре почуваються навіть у прохолоді. У тепліших регіонах вони цвітуть усю зиму, а в холодніших — ранньою весною. Варто обирати сорти з позначками «winter» або «ice».Зимовий жасмин (Jasminum nudiflorum)Яскрава рослина з жовтими квітами, яку можна вирощувати як чагарник або ліану. У зимовий період жасмин додає саду насичених кольорів.Зимовий верес (Erica carnea)Низькоросла вічнозелена рослина, що цвіте наприкінці зими рожевими, білими або кремовими квітами. Навіть під снігом її суцвіття мають виразний вигляд.Аліссум (Lobularia maritima)Компактна рослина з безліччю дрібних білих квітів, яка має ніжний аромат. Деякі сорти, зокрема «Снігова принцеса», здатні квітнути навіть у холодну пору.