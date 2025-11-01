Кожен українець зможе безкоштовно проїхати потягом три тисячі км по Україні - Зеленський
Сьогодні, 08:23
Президент Володимир Зеленський анонсував програму підтримки для громадян, у межах якої кожен зможе отримати 3 тисячі безкоштовних кілометрів для подорожей Укрзалізницею.
Про це він розповів у відеозверненні, передає LB.
"Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від Укрзалізниці – УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - сказав президент.
Наразі деталі програми опрацьовуються.
"Програма зараз пропрацьовується, і, оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям – кошти, які використовуються, реально служать суспільству", - додав президент.
