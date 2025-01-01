Окупанти штурмують Покровськ, але український десант зірвав плани ворога, - ISW





Про це повідомляє



Згідно з геолокаційними кадрами, оприлюдненими 31 жовтня та 1 листопада, окупанти нещодавно просунулися в центральну та південно-східну частини міста.



Російські пропагандисти заявляють, що загарбники нібито поглибилися в центр Покровська й просунулися у напрямку населеного пункту Котлине. Водночас старший офіцер однієї з українських бригад, що тримає оборону на цьому напрямку, розповів, що російські війська наразі контролюють приблизно 60% території міста та зайшли до Родинського і Мирнограда.



Попри це, нові геолокаційні кадри свідчать, що українські захисники утримують свої позиції, а подекуди навіть просунулися в центрі Родинського - у районах, які раніше російська пропаганда оголошувала "захопленими".



За словами старшого сержанта однієї з українських бригад, що діє поблизу Костянтинівки та Дружківки, після невдалого штурму 27 жовтня росіяни зменшили активність на цій ділянці фронту, імовірно перекинувши частину сил для посилення наступу на Покровськ і Мирноград.



Український оператор дрона, який працює в районі Покровська, повідомив, що ворог намагається тактично ізолювати окремі українські позиції. Речник однієї з українських бригад зазначив, що ситуація з постачанням у цьому районі залишається складною, проте російські війська поки не змогли перерізати українські шляхи сполучення.



Військові з Мирнограда підтвердили, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда діють упевненіше. За їхніми словами, оператори російських FPV-дронів працюють на відстані, з якої можуть загрожувати українським логістичним маршрутам між містами.



Один з офіцерів української частини повідомив, що росіяни практично контролюють вогонь уздовж вузької дороги, якою доставляють ресурси до Мирнограда. Через активне застосування дронів і динамічні бої ситуація на фронті поблизу Покровська залишається напруженою.



Покровськ



31 жовтня українські військові здійснили повітряну десантну операцію на захід від Покровська. Як повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, висадка пройшла успішно. За даними джерел ISW у Головному управлінні розвідки, у спецоперації брали участь кілька вертольотів, які висадили підрозділи спецпризначенців у районах, що раніше росіяни заявляли як "захоплені".



У ГУР наголосили, що ці території мають важливе значення для української логістики на напрямку Покровська. Геолокаційні кадри показують момент висадки десанту з вертольота UH-60 Black Hawk у районі, який ворог вважав під своїм контролем.



1 листопада Міноборони РФ заявило, що нібито відбило український контрнаступ. Водночас навіть російські воєнні блогери визнали, що українським вертольотам вдалося без втрат діяти в зоні, насиченій російськими дронами, що ставить під сумнів ефективність російської системи ППО на цьому напрямку.



Що відбувається в Покровську



Покровськ залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Останнім часом противник зумів провести кілька диверсійних груп, а чисельність російських військ у цьому районі донедавна оцінювалася приблизно у 200 осіб.



Показово, що протягом останнього тижня Володимир Путін кілька разів заявляв про нібито «оточення» Покровська і навіть наказував «допустити журналістів» до району бойових дій.



Втім, українська сторона спростовує ці твердження. Навпаки - нещодавно розпочалася масштабна операція зі звільнення міста та витіснення окупантів. Раніше стало відомо про десантну операцію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спрямовану на відновлення контролю над важливими логістичними шляхами.



Як заявив головком Олександр Сирський, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.



"Продовжуємо звільнення і зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо", - додав головком.

