Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
У неділю, 2 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K4,3 (жовтий рівень). Це показник середнього рівня геомагнітної активності планети.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
2 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони
01 листопада, 23:19
На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
01 листопада, 22:12
Як на Волині суди карають тих, хто перешкоджає мобілізації
01 листопада, 21:15