Чи очікувати магнітні бурі 2 листопада: прогноз

У неділю, 2 листопада, на Землі очікується магнітна буря з індексом K4,3 (жовтий рівень). Це показник середнього рівня геомагнітної активності планети.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.