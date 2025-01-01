2 листопада на Волині: гортаючи календар

Яна Беломоїна (на фото) та співачка Маргарита Тишкевич.



Особисте свято сьогодні відзначає волинська художниця Світлана Костукевич.



Крім того, день народження відзначає вихованець Волинського обласного центру «Інваспорт», срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 року Олександр Девлиш.



ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.



2 листопада 1939 року заснували газету «Молодий ленінець», яку згодом перейменували у «Молода Волинь», а згодом у «Віче-інформ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 2 листопада святкують майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (маунтенбайк)(на фото) та співачкаОсобисте свято сьогодні відзначає волинська художницяКрім того, день народження відзначає вихованець Волинського обласного центру «Інваспорт», срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 рокуВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.2 листопада 1939 року заснували газету «Молодий ленінець», яку згодом перейменували у «Молода Волинь», а згодом у «Віче-інформ».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію