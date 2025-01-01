На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння

На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
У Володимирі оштрафували безробітну жінку, бо її неповнолітня донька напилась і потрапила в лікарню.

Про це вказано у постанові Володимирського міського суду, про це пишуть Волинські новини.

У матеріалах справи зазначено, що Ірина О. ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно 13-річної доньки, яка 22 вересня о 17 годині вживала алкогольні напої у дворі та була доставлена на приймальне відділення Володимирського ТМО з діагнозом алкогольне сп’яніння.

Під час судового засідання жінка пообіцяла виправитися, визнавши провину у скоєному.

Дослідивши матеріали справи та врахувавши каяття жінки, суддя визнав Ірину О. винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і наклав на неї стягнення у вигляді попередження.

