На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння





Про це вказано у постанові Володимирського міського суду, про це пишуть



У матеріалах справи зазначено, що Ірина О. ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно 13-річної доньки, яка 22 вересня о 17 годині вживала алкогольні напої у дворі та була доставлена на приймальне відділення Володимирського ТМО з діагнозом алкогольне сп’яніння.



Під час судового засідання жінка пообіцяла виправитися, визнавши провину у скоєному.



Дослідивши матеріали справи та врахувавши каяття жінки, суддя визнав Ірину О. винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і наклав на неї стягнення у вигляді попередження.

У Володимирі оштрафували безробітну жінку, бо її неповнолітня донька напилась і потрапила в лікарню.

