На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
Сьогодні, 22:12
У Володимирі оштрафували безробітну жінку, бо її неповнолітня донька напилась і потрапила в лікарню.
Про це вказано у постанові Володимирського міського суду, про це пишуть Волинські новини.
У матеріалах справи зазначено, що Ірина О. ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно 13-річної доньки, яка 22 вересня о 17 годині вживала алкогольні напої у дворі та була доставлена на приймальне відділення Володимирського ТМО з діагнозом алкогольне сп’яніння.
Під час судового засідання жінка пообіцяла виправитися, визнавши провину у скоєному.
Дослідивши матеріали справи та врахувавши каяття жінки, суддя визнав Ірину О. винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і наклав на неї стягнення у вигляді попередження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вказано у постанові Володимирського міського суду, про це пишуть Волинські новини.
У матеріалах справи зазначено, що Ірина О. ухилилася від виконання батьківських обов’язків стосовно 13-річної доньки, яка 22 вересня о 17 годині вживала алкогольні напої у дворі та була доставлена на приймальне відділення Володимирського ТМО з діагнозом алкогольне сп’яніння.
Під час судового засідання жінка пообіцяла виправитися, визнавши провину у скоєному.
Дослідивши матеріали справи та врахувавши каяття жінки, суддя визнав Ірину О. винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків і наклав на неї стягнення у вигляді попередження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині 13-річна дівчинка опинилася в лікарні через алкогольне отруєння
Сьогодні, 22:12
Як на Волині суди карають тих, хто перешкоджає мобілізації
Сьогодні, 21:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 листопада
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині на дачі до весни не возитимуть
Сьогодні, 19:02