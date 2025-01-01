У Луцьку вшанували загиблих захисників під час всеукраїнської акції





Організував подію Фонд дружин загиблих військових "МАЄМО ЖИТИ", передає



У різних містах і селищах цього дня одночасно зібралися родини, друзі та побратими загиблих, щоб згадати тих, хто віддав життя за Україну, розповіла Суспільному дружина військовослужбовця Вадима Гунька з Турійщини, який загинув у березні 2023 року, Ярослава Гунько. У подружжя залишилося троє дітей.



"Він був будівельником, працював у Польщі, коли почалася війна. Я йому казала: "Не їдь", — але він відповів: "Хто, як не ми? Я поїду, мушу йти воювати", — розповідає Ярослава.



Вадим наполегливо домагався, щоб його взяли до війська, попри травму руки після падіння з четвертого поверху, каже дружина. Чоловік пішов на фронт у травні 2022 року, а в березні наступного — загинув від поранення, отриманого на Харківщині, під Куп'янськом. Йому було 45 років.



"Я навіть не могла подумати, що від такого поранення можна загинути. Маленька дірочка між ребрами, але хімія зі снаряда розійшлася по крові, відмовили нирки, потім серце. Він 12 днів пролежав у госпіталі", — пригадує жінка.



Ярослава каже, що знайшла сили жити — у своїх дітях.



"Без них я не знаю, що б робила. А зараз просто хочеться, щоб про нього згадали. Хочеться кричати на весь світ: "Згадайте про нього, про наших чоловіків", — говорить Ярослава Гунько.

Таким заходом організатори хочуть не лише вшанувати героїв, а й підтримати їхні родини, говорить Ярослава Гунько.

