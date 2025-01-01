Як на Волині суди карають тих, хто перешкоджає мобілізації





Як повідомляє обласний ТЦК та СП, йдеться про випадки перешкоджання роботі груп оповіщення, моральний чи фізичний тиск на представників військових структур, пошкодження їхнього майна чи опір працівникам поліції. За такі дії передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність, передає



За інформацією голови Волинського апеляційного суду Віктора Гапончука, наданою Оперативному командуванню «Захід», упродовж 2024 року суди області ухвалили низку вироків за відповідними статтями Кримінального кодексу України.



За статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань):



4 особи засуджено з обвинувальним вироком;

13 — за угодою про визнання винуватості;

1 — звільнено від кримінальної відповідальності (передано на поруки трудовому колективу);

1 — отримала примусові заходи виховного характеру.

За статтею 194 (умисне знищення або пошкодження майна):



4 особи засуджено з обвинувальним вироком;

2 — за угодою про визнання винуватості;

1 — направлено на примусове медичне лікування.

За статтею 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу):



13 осіб засуджено;

1 — звільнено від відповідальності з передачею на поруки.

За статтею 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок):



3 особи засуджено з обвинувальним вироком;

1 — за угодою про визнання винуватості.

На рівні апеляційного суду Волині лише кілька вироків було оскаржено: один за статтею 345 залишено без змін, ще один частково скасовано в частині цивільного позову. За статтею 350 — один вирок змінено щодо покарання.



В обласному ТЦК та СП нагадують: будь-які спроби перешкоджати мобілізаційним заходам або чинити опір представникам силових структур тягнуть за собою серйозну юридичну відповідальність.

