Чому ТЦК не приймає заяву на відстрочку? Роз'яснення Міноборони





Про це у коментарі Олег Берестовий.



За його словами, автоматичне продовження відстрочок стосується понад 700 тисяч громадян.



"Переважна більшість відстрочок тепер продовжуються автоматично - це понад 700 тисяч людей. Якщо всі дані вже є у держави в реєстрах, людині не потрібно нічого робити", - зазначив Берестовий.



За його словами, ТЦК більше не приймають заяви від громадян на відстрочку.

Тепер подати запит можна через застосунок "Резерв+", або, якщо немає технічної можливості, у будь-якому ЦНАПі.



"Таким чином ми розвантажуємо ТЦК, щоб вони могли ефективніше проводити мобілізаційні заходи, адже саме це пріоритетно для війська", - пояснив Берестовий.



Кому відстрочку продовжать автоматично



Якщо ви належите до однієї з наведених нижче категорій, нічого робити не потрібно - система оновить дані без вашої участі.



Автоматичне продовження отримають:



люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю І чи ІІ групи;

ті, хто мають чоловіка чи дружину з інвалідністю І або ІІ групи;

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю І чи ІІ групи;

жінки або чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо другий з подружжя служить у війську;

студенти денної або дуальної форми навчання, докторанти;

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, що працюють за основним місцем не менше ніж на 0,75 ставки;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, нагороджених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону.



Зміни в бронюванні українців



З 1 листопада в Україні починають діяти оновлені правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Їхня мета - спростити процес через цифровізацію, зменшити бюрократію, черги та ризики корупції.



Основні зміни передбачають автоматичне продовження частини відстрочок, перехід на подання заяв у цифровому форматі та переведення паперового документообігу до ЦНАП.



Ключова новація - автоматичне продовження відстрочок для тих, чиї дані вже є в державних реєстрах або не потребують оновлення. Таким чином, людям більше не потрібно подавати заяви чи довідки й особисто звертатися до ТЦК.

